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"إسرائيل هيوم" عن مصدر مشارك بمحادثات باريس: بوادر تفاؤل بشأن القدرة على المضي قدماً نحو مفاوضات جادة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-02-2024 | 12:20
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