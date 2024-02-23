Advertisement

أخبار عاجلة

"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: جنود من وحدة "جبال الألب" العاملة في الثلوج رفضوا مقابلة نتنياهو عندما وصل إلى قاعدتهم في "جبل حرمون"

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في قطاع غزة اليوم
lebanon 24
24/02/2024 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ بركان على غرفة في ثكنة زرعيت فيها جنود وحالياً يتم فحص ما إذا حصل تسلل
lebanon 24
24/02/2024 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نجح "حزب الله" في تدمير وحدة المراقبة الجوية في جبل ميرون (الميادين)
lebanon 24
24/02/2024 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: ستنشر محكمة العدل العليا مساء اليوم قرارها بشأن قانون عجز نتنياهو عن تأدية وظيفته
lebanon 24
24/02/2024 02:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2024-02-23
19:07 | 2024-02-23
19:06 | 2024-02-23
19:03 | 2024-02-23
18:46 | 2024-02-23
18:43 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24