Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث باسم فتح لـ"العربية": نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
23-02-2024 | 14:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيوش الفرنسية لـ"العربية": قواتنا بالبحر الأحمر تنسق مع الشركاء لكنها مستقلة
lebanon 24
24/02/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: أطلعنا المبعوث الأميركي هوكشتاين على انتهاكات "حزب الله" عند حدودنا الشمالية
lebanon 24
24/02/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل رهينتين لدى "حماس" في غزة (العربية)
lebanon 24
24/02/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم اليونيسف لـ"الجزيرة": لا نزال نرى مستويات مرتفعة من التدمير في غزة أثرت على نصف سكان القطاع
lebanon 24
24/02/2024 02:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2024-02-23
19:07 | 2024-02-23
19:06 | 2024-02-23
19:03 | 2024-02-23
18:46 | 2024-02-23
18:43 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24