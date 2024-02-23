Advertisement

أخبار عاجلة

الزوجة الأولى للبغدادي لـ"الحدث": القوات الأميركية اعتقلت "البغدادي" لسبب آخر غير تأسيس جماعة مسلحة

Lebanon 24
23-02-2024 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"قسد" لـ"الحدث": القوات الأميركية تعززت قواتها في شمال شرق سوريا وتعيد تشييد 3 من مواقعها
lebanon 24
24/02/2024 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: مسؤول الحرس الثوري الذي قتل في استهداف إسرائيلي بدمشق هو "العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأميركية" (الحدث)
lebanon 24
24/02/2024 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" علي القحوم: عمليات القوات المسلحة اليمنية تتخطى وتخترق كل أنظمة الدفاعات الأميركية والإسرائيلية
lebanon 24
24/02/2024 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤول في البنتاغون: تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لثلاث هجمات منذ الضربات الأميركية يوم الجمعة الماضي
lebanon 24
24/02/2024 02:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2024-02-23
19:07 | 2024-02-23
19:06 | 2024-02-23
19:03 | 2024-02-23
18:46 | 2024-02-23
18:43 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24