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البرلمان الألماني يوافق على مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الأوروبية الخاصة بالبحر الأحمر (الجزيرة)

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:26
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