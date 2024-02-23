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وكالة الأنباء السورية: 5 قتلى في مدينة حمص بعد أن استهدفتهم "مجموعة إرهابية"

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:49
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