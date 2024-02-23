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الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن أكّدا على تصميمهما المشترك على تجنّب توسع رقعة الصراع إقليميا خاصة في لبنان

Lebanon 24
23-02-2024 | 17:55
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