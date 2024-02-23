Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس البرازيلي يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

Lebanon 24
23-02-2024 | 19:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تبعث رسالة "شديدة اللهجة" إلى الرئيس البرازيلي
lebanon 24
24/02/2024 06:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه"
lebanon 24
24/02/2024 06:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه" (الحدث)
lebanon 24
24/02/2024 06:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات "الإبادة".. إسرائيل تستدعي السفير البرازيلي
lebanon 24
24/02/2024 06:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:08 | 2024-02-23
19:06 | 2024-02-23
19:03 | 2024-02-23
18:46 | 2024-02-23
18:43 | 2024-02-23
18:40 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24