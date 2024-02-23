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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، 3 قتلى و 3 جرحى
Lebanon 24
23-02-2024
|
23:59
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