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أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين في منطقة أدميت بالجليل الغربي
Lebanon 24
24-02-2024
|
02:34
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