Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: حتى الآن لا توجد صفقة وشيكة لإطلاق الرهائن ولكن الهدف هو التوصل إليها قبل شهر رمضان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-02-2024 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل سلمت ردها على ورقة حماس حول صفقة تبادل الأسرى إلى قطر ومصر والولايات المتحدة (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/02/2024 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: دوي صافرات إنذار في أدميت بالقرب من الحدود مع لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/02/2024 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نصبر لفترة أطول من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي في الجبهة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/02/2024 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لـ "سكاي نيوز عربية": أولوية البيت الأبيض هي إنهاء صفقة الرهائن وبعدها الحديث عن خطة السلام الجديدة
lebanon 24
24/02/2024 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:31 | 2024-02-24
04:28 | 2024-02-24
03:47 | 2024-02-24
03:33 | 2024-02-24
03:29 | 2024-02-24
03:25 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24