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وزير الدفاع الإيراني: اليمنيون يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل وإجراءاتهم دفاع عن الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
24-02-2024 | 04:28
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