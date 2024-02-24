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المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة

Lebanon 24
24-02-2024 | 06:24
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