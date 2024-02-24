Advertisement

أخبار عاجلة

محادثات باريس تتحدث عن إفراج حماس عن 40 رهينة مقابل 200-300 أسير فلسطيني كمرحلة أولى (الحدث)

Lebanon 24
24-02-2024 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لـAWP: حماس منفتحة على الإفراج عن 40 محتجزا مقابل 120 أسيرا فلسطينيا
lebanon 24
24/02/2024 16:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" : "حماس" وافقت على عدم المطالبة بالإفراج عن أسرى ذوي أحكام عالية بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل
lebanon 24
24/02/2024 16:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن رهائن حماس تسير بشكل جيد
lebanon 24
24/02/2024 16:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حماس تطالب بالإفراج عن 1500 أسير بعضهم من الشخصيات البارزة
lebanon 24
24/02/2024 16:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2024-02-24
09:03 | 2024-02-24
09:01 | 2024-02-24
07:54 | 2024-02-24
07:15 | 2024-02-24
07:11 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24