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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وفد "الاعتدال الوطني": الكتلة عرضت علينا مبادرة جدية وواضحة المعالم للوصول إلى انتخابات رئيس ووافقت على هذه المبادرة

Lebanon 24
24-02-2024 | 07:15
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