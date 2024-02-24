رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وفد "الاعتدال الوطني": الكتلة عرضت علينا مبادرة جدية وواضحة المعالم للوصول إلى انتخابات رئيس ووافقت على هذه المبادرة

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