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مصادر إسرائيلية: اتفاق التهدئة ينص على تبادل 40 محتجزا إسرائيليا مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني
Lebanon 24
24-02-2024
|
11:33
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