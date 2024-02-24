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إذاعة الجيش الإسرائيلي: هناك تقدم بمحادثات باريس لكن حماس بعيدة عما ترغب إسرائيل بقبوله

Lebanon 24
24-02-2024 | 11:52
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