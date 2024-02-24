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"إيكواس" قررت رفع العقوبات المفروضة على النيجر بعد الانقلاب

Lebanon 24
24-02-2024 | 11:55
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رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، السبت، العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على النيجر، والتي كانت تهدف إلى وقف الانقلاب، الذي شهدته البلاد العام الماضي.
وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.
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وصرح توراي، للصحفيين، أن رفع العقوبات عن النيجر يأتي "لأسباب إنسانية بحتة" لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك.
وأضاف: "هناك عقوبات (فردية) مستهدفة وكذلك عقوبات سياسية لا تزال سارية".
وكانت "إيكواس" فرضت على النيجر عقوبات، منذ الانقلاب، الذي أدى إلى الإطاحة برئيس البلاد المنتخب محمد بازوم في تموز الماضي. (سكاي نيوز)
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