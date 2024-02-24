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مصادر مصرية تعلن أن مصر بدأت في إقامة مخيم ثان للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
24-02-2024 | 13:04
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