Advertisement

أخبار عاجلة

مجموعة الـ7: مقتنعون بقدرتنا على ضمان فوز أوكرانيا في القتال من أجل مستقبلها

Lebanon 24
24-02-2024 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: مجموعة السبع تبحث استخدام أصول روسية كضمان لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2024 22:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة السبع تتعهد "زيادة كلفة الحرب" على موسكو في أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2024 22:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تترأس اجتماعا افتراضيا اليوم لمجموعة السبع حول أوكرانيا بحضور زيلينسكي
lebanon 24
24/02/2024 22:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: الوضع على جبهة القتال أخطر من العام 2022
lebanon 24
24/02/2024 22:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:12 | 2024-02-24
14:54 | 2024-02-24
14:30 | 2024-02-24
14:27 | 2024-02-24
13:43 | 2024-02-24
13:11 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24