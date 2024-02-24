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وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق أهالي الأسرى الذين يتظاهرون في "تل أبيب"

Lebanon 24
24-02-2024 | 13:43
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