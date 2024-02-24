Advertisement

أخبار عاجلة

الوكالة الفلسطينية: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غرب خان يونس وحي الصبرة في مدينة غزة

Lebanon 24
24-02-2024 | 23:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الفلسطينية: شهداء وجرحى في ضربات إسرائيلية على رفح وخان يونس وغزة
lebanon 24
25/02/2024 08:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الفلسطينية: قصف إسرائيلي على حي الزيتون في مدينة غزة يقتل ويجرح العشرات (الشرق)
lebanon 24
25/02/2024 08:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة(الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 08:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين بخان يونس
lebanon 24
25/02/2024 08:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:16 | 2024-02-25
00:13 | 2024-02-25
00:00 | 2024-02-25
23:52 | 2024-02-24
16:59 | 2024-02-24
16:55 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24