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الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة ضابط ومقاتلين إثنين من لواء "غفعاتي" بإصابات خطرة في جنوب قطاع غزة
Lebanon 24
24-02-2024
|
23:52
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