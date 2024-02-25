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القناة 12 الإسرائيلية: إصابة جندي إسرائيلي الليلة الماضية نتيجة تعرض قاعدة للجيش في جنوب البلاد لإطلاق نار

Lebanon 24
25-02-2024 | 01:37
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