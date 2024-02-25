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هيئة البث الإسرائيلية: صفقة التبادل تتضمن الإفراج عن 10 سجناء فلسطينيين مقابل كل محتجز

Lebanon 24
25-02-2024 | 01:43
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