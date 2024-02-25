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مصادر فلسطينية لسكاي نيوز عربية ترجح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري
Lebanon 24
25-02-2024
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