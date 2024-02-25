Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر فلسطينية لسكاي نيوز عربية ترجح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري

Lebanon 24
25-02-2024 | 02:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قريباً.. تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط؟
lebanon 24
25/02/2024 11:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشيال تايمز عن مصادر: الجناح السياسي لحماس سيشارك في عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة طالما قبل بوجود إسرائيل
lebanon 24
25/02/2024 11:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "الحدث": ترجيحات بأن يقود رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى الحكومة الفلسطينية الجديدة
lebanon 24
25/02/2024 11:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية لسكاي نيوز عربية: 8 من المرضى في مستشفى ناصر بخان يونس توفوا جراء نقص الأكسجين
lebanon 24
25/02/2024 11:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2024-02-25
04:24 | 2024-02-25
04:21 | 2024-02-25
04:11 | 2024-02-25
04:10 | 2024-02-25
03:59 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24