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جيش العدو الإسرائيلي: نواصل عمليات القتال في غرب خان يونس والزيتون ووسط قطاع غزة مع إجلاء المدنيين

Lebanon 24
25-02-2024 | 02:43
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