البطريرك الراعي: ان التمنع والتبطؤ في انتخاب رئيس يؤدي الى استسهال مخالفة القوانين من المسؤولين حتى باتت وجهة نظر يمكن الاستنساب منها وفق ما يناسب كل واحد منهم والأخطر حين يتم استبدال الموظفين على قاعدة دينية أو طائفية

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