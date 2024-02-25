Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على تشديد الأزمة والصراع في المنطقة وتوسيع دائرة الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2024 | 05:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة للهجوم وتوسيع نطاق الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 14:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الهندي: استمرار دعم البيت الأبيض لجرائم الحرب الاسرائيلية هو الأساس لحالة انعدام الأمن في المنطقة بأكملها (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 14:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: رقعة الحرب في المنطقة سوف تتسع في حال استمرّ قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية
lebanon 24
25/02/2024 14:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: المعاناة التي يتعرض لها سكان غزة أمر لا يمكن قبوله ويجب وضع حد لهذه الحرب والصراع في المنطقة
lebanon 24
25/02/2024 14:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:36 | 2024-02-25
07:35 | 2024-02-25
07:34 | 2024-02-25
07:31 | 2024-02-25
07:11 | 2024-02-25
07:00 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24