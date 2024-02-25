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وزير الدفاع الأوكراني: 50 % من التزامات الأسلحة الغربية لم تصل في الوقت المحدد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-02-2024 | 05:21
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