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الجيش الإسرائيلي: عمليتنا العسكرية في مستشفى ناصر في خان يونس انتهت (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2024 | 06:23
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