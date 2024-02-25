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القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة أدخلت لأول مرة مساعدات إنسانية مباشرة من إسرائيل إلى القطاع (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
25-02-2024
|
06:39
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