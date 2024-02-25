Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نحو 20 صاروخا أطلقت على كريات شمونة اليوم وقصفنا أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2024 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن سلسلة غارات مركزة على منطقة كفركلا جنوبي لبنان واستهدف بنى تحتية لحزب الله (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 17:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطائرات بنية تحتية لـ"حزب الله" في الضهيرة جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 17:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة يارون جنوبي لبنان
lebanon 24
25/02/2024 17:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 14 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة على 3 دفعات
lebanon 24
25/02/2024 17:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:26 | 2024-02-25
10:12 | 2024-02-25
10:07 | 2024-02-25
10:03 | 2024-02-25
09:45 | 2024-02-25
09:18 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24