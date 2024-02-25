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الجيش الإسرائيلي: أحد الجنود الأسرى منذ 7 تشرين الأول لدى حماس تأكدت وفاته وقد تم العثور على بيانات تبين ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
25-02-2024 | 08:58
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