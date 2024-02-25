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مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن لم يتسلم تقريرا بعد عن العملية الإسرائيلية في رفح (العربية)

Lebanon 24
25-02-2024 | 09:18
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