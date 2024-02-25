Advertisement

أخبار عاجلة

المسؤول الإعلامي لحماس في لبنان: لا تقدم بمفاوضات باريس للتبادل وتقارير التفاؤل غير صحيحة (العربية)

Lebanon 24
25-02-2024 | 10:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المسؤول الإعلامي لحماس: حماس تصر على وقف إطلاق النار الدائم أولا وبعدها التفاوض
lebanon 24
25/02/2024 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران من بيروت: أي خطوة تقدم عليها إسرائيل ضد لبنان ستكون نهاية نتنياهو (العربية)
lebanon 24
25/02/2024 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن وباريس تدعوان لتجنب التصعيد في لبنان وإيران (العربية)
lebanon 24
25/02/2024 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فرنسا اتصلت بميقاتي: باريس متمسكة باحترام سيادة لبنان وحان الوقت لتحمل المسؤولية أكثر من أي وقتٍ مضى
lebanon 24
25/02/2024 20:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:06 | 2024-02-25
13:05 | 2024-02-25
12:55 | 2024-02-25
12:40 | 2024-02-25
12:26 | 2024-02-25
12:20 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24