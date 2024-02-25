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الصحة في غزة: سيارات الإسعاف والدفاع المدني بشمال غزة تتوقف لعدم توفر الوقود(العربية)

Lebanon 24
25-02-2024 | 10:59
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