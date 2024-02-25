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زحمة سير خانقة والسير شبه متوقف من اوتوستراد طبرجا وصولاً الى جونية حتى ذوق مكايل (صوت لبنان)
Lebanon 24
25-02-2024
|
11:22
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