Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المياه والبيئة اليمني للحدث: نتوقع غرق السفينة روبيمار والتسبب بكارثة بيئية كبيرة في البحر الأحمر

Lebanon 24
25-02-2024 | 11:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الصيني يؤكد أنه بحث مع نظيره اليمني الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/02/2024 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يستغلون التعاطف مع فلسطين لاستهداف السفن بالبحر الأحمر
lebanon 24
25/02/2024 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: هجوم أمس على السفينة الحربية التابعة للبحرية الملكية في البحر الأحمر هو الأكبر منذ عقود (الجزيرة)
lebanon 24
25/02/2024 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: السفينة "إتش إم إس ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر ضمن جهود مواجهة هجمات الحوثيين
lebanon 24
25/02/2024 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:06 | 2024-02-25
13:06 | 2024-02-25
13:05 | 2024-02-25
12:55 | 2024-02-25
12:40 | 2024-02-25
12:26 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24