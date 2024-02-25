سجيع عطية: مبادرتنا داخليّة وتواكبها اللجنة الخماسية وأتمنّى أن تؤدّي الى انتخاب رئيس قبل الأعياد وبري يسهّل ووعد بجلسةٍ مفتوحة بدورات متتالية (MTV)

Lebanon 24