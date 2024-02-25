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وزير المالية يوسف الخليل: استمرار الاضراب في وزارة المال يشكل خطر على صرف رواتب القطاع العام وعلى الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة ما يهدّد الاستقرار المالي (NBN)

Lebanon 24
25-02-2024 | 14:37
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