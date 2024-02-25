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مستشار رئيس وزراء فلسطين: الحكومة ستضع استقالتها تحت تصرف الرئيس عباس بعد جلسة غدا الإثنين

Lebanon 24
25-02-2024 | 14:57
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