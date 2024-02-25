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وزارة الخارجية الفرنسية: نذكر بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

Lebanon 24
25-02-2024 | 17:25
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