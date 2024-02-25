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قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين ومخيمها عقب اقتحامها لقرى عدة في المدينة

Lebanon 24
25-02-2024 | 17:53
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