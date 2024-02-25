13
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مكتب نتنياهو: الجيش عرض على مجلس الحرب خطته لإخلاء مناطق الحرب في قطاع غزة من السكان ولاستمرار العمليات العسكرية
Lebanon 24
25-02-2024
|
18:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم نتنياهو: الجيش استعرض أثناء جلسة مجلس الحرب خطة إجلاء سكان من مناطق في غزة
Lebanon 24
متحدث باسم نتنياهو: الجيش استعرض أثناء جلسة مجلس الحرب خطة إجلاء سكان من مناطق في غزة
26/02/2024 05:27:12
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث باسم نتنياهو: مجلس الحرب يصادق على خطة لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية
Lebanon 24
متحدث باسم نتنياهو: مجلس الحرب يصادق على خطة لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية
26/02/2024 05:27:12
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يسعى لمحاكمة الصحافيين الذين ينشرون تفاصيل جلسات مجلس الحرب
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يسعى لمحاكمة الصحافيين الذين ينشرون تفاصيل جلسات مجلس الحرب
26/02/2024 05:27:12
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: لن نقبل بأقل من وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع لإنجاز التبادل (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: لن نقبل بأقل من وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع لإنجاز التبادل (الجزيرة)
26/02/2024 05:27:12
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة رياضية لبنانية 100 %.. سعرها بمتناول الجميع وهذه مواصفاتها (صور)
Lebanon 24
سيارة رياضية لبنانية 100 %.. سعرها بمتناول الجميع وهذه مواصفاتها (صور)
02:30 | 2024-02-25
25/02/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف عن الغناء وأجهش بالبكاء.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع عاصي الحلاني على المسرح
Lebanon 24
توقّف عن الغناء وأجهش بالبكاء.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع عاصي الحلاني على المسرح
05:43 | 2024-02-25
25/02/2024 05:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:40 | 2024-02-25
متحدث باسم نتنياهو: مجلس الحرب يصادق على خطة لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية
18:29 | 2024-02-25
متحدث باسم نتنياهو: الجيش استعرض أثناء جلسة مجلس الحرب خطة إجلاء سكان من مناطق في غزة
18:16 | 2024-02-25
الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
17:59 | 2024-02-25
الخارجية الفرنسية: من الضروري أن يضمن وقف إطلاق النار في غزة حماية المدنيين ودخول المساعدات على نطاق واسع
17:54 | 2024-02-25
طيران الاحتلال المروحي يطلق النار شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
17:53 | 2024-02-25
قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين ومخيمها عقب اقتحامها لقرى عدة في المدينة
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
26/02/2024 05:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24