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مكتب نتنياهو: الجيش عرض على مجلس الحرب خطته لإخلاء مناطق الحرب في قطاع غزة من السكان ولاستمرار العمليات العسكرية

Lebanon 24
25-02-2024 | 18:18
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