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إعلام إسرائيلي: إسرائيل ستسمح اليوم بدخول مساعدات لشمال غزة مباشرة لأول مرة منذ بدء الحرب

Lebanon 24
26-02-2024 | 01:30
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