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وزير الخارجية البريطاني: هناك حاجة لوقف القتال فوراً لضمان الإفراج عن الرهائن وإدخال مساعدات إلى غزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:44
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