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غوتيريش: افتقار مجلس الأمن لموقف موحد بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته (العربية)

Lebanon 24
26-02-2024 | 03:31
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