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غوتيريش: رفح في قلب الاحتياجات الإنسانية ولا يجوز وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 03:33
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