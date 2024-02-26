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سقوط صاروخين تم إطلاقهما من لبنان داخل مستوطنة شتولا الإسرائيلية (الميادين)
Lebanon 24
26-02-2024
|
05:12
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